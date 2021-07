Genève : Trois véhicules et un écopoint en feu font crépiter le 118

En quelques minutes, la centrale des pompiers de Genève a croulé sous les appels, lundi soir. Les trois véhicules et l’écopoint qui étaient en feu ont dégagé une colonne de fumée qui se voyait loint à la ronde.

La première alerte est arrivée à 19h43, lundi. Et à partir de là, la centrale du Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève a croulé sous les appels: en quelques minutes, pas moins de 80 personnes, dont 30 simultanément, ont composé le 118 pour signaler qu’un incendie était en cours à Vernier, à l’avenue des Libellules, ou qu’ils voyaient de loin un énorme panache de fumée noire s’élever dans le ciel.

Le premier véhicule du SIS est arrivé sur les lieux six minutes plus tard, suivi par trois autres – dont l’ambulance des pompiers engagée préventivement – ainsi que par deux véhicules des pompiers volontaires de Vernier. Quinze membres du corps professionnel genevois et sept sapeurs volontaires de Vernier ont combattu ensemble les flammes, qui ont ravagé un écopoint ainsi que deux voitures et un camping-car qui étaient garés à côté.