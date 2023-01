Hockey sur glace: Trois victoires de suite: le LHC a lancé sa course-poursuite 

L’espoir est désormais de retour dans les rangs de l’équipe de la Vaudoise aréna, qui compte quatre points de retard sur la 12 e place synonyme de «sauvetage» (les équipes classées 11 e et 12 e auront terminé leur saison) et sept unités sur la 10 e place synonyme de pré-playoff (les formations de 7 à 10 se disputeront les deux places restantes en play-off). Avec 40 matches joués contre 41 pour Langnau (12 e ) et Lugano (10 e ), l’équipe vaudoise dispose d’une bonne marge de manœuvre.

«Nous ne jouons pas pour aller en vacances», prévient Joël Genazzi, en référence aux rangs 11 et 12 synonymes de fin de saison. Les Lions du LHC visent plus haut: le 10 e rang paraît encore loin, mais l’embellie des trois derniers matches (autant de victoires, une première depuis septembre) ramène une bonne dose d’espoir dans la maison vaudoise.

L’effet Ward se fait sentir

L’effet Geoff Ward, le nouvel entraîneur engagé au mois de novembre en remplacement de John Fust devenu exclusivement directeur sportif, commence à se faire sentir. Il était temps. «Son système nous demande de jouer le plus rapidement possible vers l’avant. Et aussi, il nous demande de placer deux joueurs devant le gardien adverse en phase offensive», précise Genazzi, qui fêtera ses 35 ans le 10 février. Lors des derniers matches, les Lions ont été bien plus présents au rebond, et ont marqué plusieurs buts de cette façon-là.