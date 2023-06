Athlétisme: Les Suisses gagnent trois fois aux Européens par équipes

Getty Images for European Athletics

Puis la Fribourgeoise Audrey Werro a gagné la finale A du 800m en 1’59’’95. Et en fin d’après-midi, le relais 4x100m des dames a remporté la finale B, devant la France et la Grèce. Lena Weiss, Salomé Kora, Géraldine Frey et Céline Bürgi ont couru en 43’’39, soit le meilleur temps de la saison pour les Suissesses.