Autriche : Trois villages sont totalement coupés du monde par des coulées de boue

La région autrichienne de la Carinthie a été touchée dans la nuit de mardi à mercredi par de fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain. Il y aurait deux disparus.

Les rivières sorties de leur lit et les coulées de boue ont tout emporté, après qu’il est tombé, en quelques heures, autant de pluie qu’en un mois de juin complet.

Les secouristes et l’armée sont mobilisés pour tenter de secourir les habitants en détresse. Les images de la catastrophe montrent des rues pleines de débris.

À Treffen, dans l’ouest de l’Autriche, la boue a totalement envahi les rues et plusieurs maisons ont été partiellement ensevelies.

L’Autriche a été touchée dans la nuit de mardi à mercredi par de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et glissements de terrain, coupant des routes et isolant des villages, selon la Croix-Rouge. «Trois villages sont complètement coupés du monde», a indiqué Melanie Reiter, porte-parole de l’organisation dans la région de Carinthie (ouest) victime des intempéries, à la frontière avec l’Italie et la Slovénie.