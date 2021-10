Classement : Trois villes suisses dans le top 10 des plus «smart»

Zurich, Genève et Lausanne font partie des lieux où la technologie est le mieux mise au service de la population.

La Suisse joue dans la cour des grands, estime la Business School lausannoise IMD. Selon les résultats de son Smart Cities Index 2021 , rapportés par « Le Temps », Zurich, Lausanne et Genève arrivent dans le top dix des villes qui mettent le mieux la technologie au service de la population. Zurich prend la place de dauphin derrière Singapour en tête du classement. Suivent ensuite Oslo (3e), Taipei (4e), Helsinki (6e), Copenhague (7e), Auckland (9e) et Bilbao (10e).

Pour la première fois, Lausanne fait son entrée dans cette classification et arrive cinquième. Quant à Genève, elle est huitième. Fruit d’un sondage qui recueille l’avis des citoyens et citoyennes, les villes suisses se distinguent notamment par l’offre culturelle, la qualité des soins, une sécurité garantie, un système éducatif accessible et de bonnes universités.