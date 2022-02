Berne : Trois voisins en guerre depuis deux ans à cause d’un chat

Un homme possède un fusil à air comprimé. Un voisin entend un coup de feu. Le chat d’une voisine est blessé. Que s’est-il passé dans ce paisible village près de Berne? La justice s’en mêle.

Le chat a été blessé et a dû être soigné par un vétérinaire. (image d’illustration)

Une situation clochemerlesque anime depuis deux ans un village près de Berne. Tout a commencé le 13 août 2020 rapporte la «Berner Zeitung.» Un homme entend un coup de feu alors qu’il lit le journal un soir sur sa terrasse. Une voisine découvre que son chat a été blessé par balle et doit le faire soigner chez le vétérinaire. Plus tard, un troisième protagoniste, qui possède un fusil à air comprimé, est condamné par ordonnance pénale. Mais il se défend. Jeudi, tout ce petit monde s’est retrouvé devant le Tribunal régional de Berne-Mittelland.

Une maîtresse courroucée

La maîtresse du minet est restée sans voix lorsque le vétérinaire lui a dit que son animal de compagnie, blessé, avait reçu une balle. «Une rumeur courait dans le quartier qu’un de mes voisins avait une carabine à air comprimé et tirait sur les oiseaux. Je n’ai jamais eu de contact avec ce monsieur si ce n’est une fois lorsqu’il s’en est pris à mon chien que je promenais. Il m’a servi des noms d’oiseaux et menacé d’abattre mon toutou la prochaine fois», a-t-elle confié.

Un voisin «tireur occasionnel»

Ce voisin n’a pas accepté que la maîtresse du chat lui envoie la facture du vétérinaire ainsi que celle d’une pension pour animaux, le minet y ayant séjourné pendant les vacances de sa patronne. Alors oui, il concède tirer sur des moineaux qui piaillent. Mais un chat? Non. «Le chien de ma voisine est pénible. Il aboie dès 5 heures du matin et elle a dû l’endormir. Elle en a un nouveau mais n’arrive pas en faire façon. Quant à la menace de l’abattre, il déclare avoir dit qu’il fallait l’abattre mais que lui ne s’en chargerait pas. Pour ce qui est du chat, il déclare qu’il est impossible de viser précisément à plus de 20 mètres comme l’a confirmé la police qu’il a consultée.»