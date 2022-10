Zoug : Trois voleurs à l’étalage pris la main dans le sac

Des malfrats ayant dérobé pour plus de 4000 francs de marchandises ont été arrêtés en flagrant délit par la police.

Lors d’une action ciblée contre les voleurs à l’étalage, les forces d’intervention civiles de la police zougoise ont pris trois voleurs en flagrant délit, mercredi après-midi, et les ont arrêtés à Cham (ZG). Les policiers ont pu observer comment deux des hommes qui se trouvant dans un magasin ont remis un sac à provisions bien rempli à leur complice qui attendait devant le commerce. Sans payer la marchandise, ce dernier a quitté le magasin, l’a rangée dans un véhicule aux plaques d’immatriculation italiennes et s’est mis au volant. Peu après, les deux autres hommes les ont rejoints et la voiture a filé. La police les a bloqués.