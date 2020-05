Fribourg

Trois voleurs présumés arrêtés

Trois hommes, soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols dans des commerces à Fribourg, ont été arrêtés.

La police cantonale fribourgeoise annonce dans un communiqué avoir identifié et interpellé trois hommes, suite à plusieurs vols à l’étalage. Ils ont volé des cigarettes, des habits et du maquillage pour plus de 5000 francs.