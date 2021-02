Malgré une infirmerie toujours plus garnie (5 attaquants blessés), Lausanne a pris le meilleur départ. Il a maintenu la pression sur Berne en alignant les présences en zone offensive et en réalisant un fore-checking efficace, à l’image de la récupération de puck de Bertschy sur Jeffrey, à l’origine du 13e but de la saison de l’attaquant des Lions (11e 0-1). Bien organisé et discipliné, le LHC a toutefois récolté trois pénalités en 21 secondes qui l’ont contraint à enchaîner quatre minutes d’infériorité numérique, dont deux minutes à 3 contre 5 (20e). Et les Ours en ont profité pour égaliser (23e Olofsson 1-1).