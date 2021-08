Football - Troisième défaite consécutive pour le LS

Lausanne a enregistré sa troisième défaite en autant de matches cette saison. Marc Schumacher/freshfocus

Une semaine après s’être incliné logiquement face au FC Zurich (1-3), le Lausanne-Sport retrouvait samedi la même pelouse du Letzigrund. Un second duel zurichois, contre Grasshopper cette fois, pour lequel les Vaudois abandonn ai ent la défense à quatre voulue jusque-là par Ilija Borenovic pour reproposer un trio dans l’axe formé du débutant Husic, de Monteiro et Nanizayamo. Avec toujours Zohouri et Suzuki sur les côtés.

Un changement qui sembl ait amener un brin de stabilité supplémentaire , même si GC était loin d’offrir la même force de frappe offensive que Saint-Gall et Zurich. Face à un adversaire lui aussi en mal de points, le LS a vait au moins le mérite d’essayer de prendre le jeu à son compte. Sur un coup franc habilement tiré par Kukuruzovic, Moreira d evait d’ailleurs tout de suite montrer qu’il était dans un bon jour (4e). Un premier arrêt qui met tait le gardien portugais de GC en confiance pour détourner les frappes lointaines mais dangereuses de Puertas (14e), de N’Guessan (39e) et de Ouattara (45e). Et comme souvent la réussite accompagne les bons gardiens, la transversale ve n a it a ussi à son secours sur un magnifique coup franc de Puertas (40e).

Une première mi-temps encourageante que les Lausannois termin ai ent toutefois avec un but de retard sur leurs adversaires. Une réussite concédée comme trop souvent depuis leur retour en Super League sur une balle arrêtée. Parfaitement tiré par Herc, le ballon était dévié au fond des filets de Castella - Diaw comme Jenz ont été annoncés blessés - par la tête de Campana qui pren ait le meilleur sur Nanizayamo (35e). Un court avantage qui récompens ait alors plutôt généreusement les timides tentatives zurichoises.

Mais alors que l’on se di sai t que les bonnes intentions lausannoises finir aie nt bien par trouver leur juste récompense, une main malencontreuse de Suzuki était sévèrement sanctionnée d’un penalty par M. Bieri après visionn age de la VAR. Un cadeau dont ne se gên ait pas de profiter Campana (49e).

Un double handicap que le LS pein ait à digérer, tant et si bien que cinq minutes plus tard , le même Campana était tout près de réussir le triplé. Sonnés, les Vaudois pein ai ent à réagir et, dans un premier temps, les entrées de Mahou et Amdouni à l’heure de jeu ne chang eai ent pas grand-chose à la donne. Il fa llait attendre les vingt dernières minutes de jeu pour voir enfin le LS relever la tête.

Une belle réaction qui permet tait à Husic de réduire le score en glissant au fond du but zurichois un ballon repoussé par Moreira suite à une volée de Ouattara (73e). Cinq minutes plus tard, Amdouni, en bonne position, a vait même l’occasion d’égaliser mais sa frappe était détournée par Moreira.

Un espoir de mettre un terme à sa série de défaites qui était toutefois anéanti peu après. Sur un corner de Lenjani, Gomes domin ait Ouattara dans le jeu aérien pour redonner deux longueurs d’avance à Grasshopper , qui p ouvait ainsi fêter en toute tranquillité sa première victoire depuis son retour en Super League. Quant au LS, il occupe désormais en solitaire la dernière place du classement.