Le Locle (NE): Troisième démission en 4 mois au Conseil communal

Le Locle (NE) : Troisième démission en quatre mois au Conseil communal

Il s’agit de la troisième démission en moins de quatre mois au sein du Conseil communal du Locle (NE). Claude Dubois, grand argentier, quittera ses fonctions le 30 juin 2023. Récemment touché par une tumeur au cerveau, l’élu souhaite privilégier sa santé. «Je vais bien pour l’instant, mais je veux me donner du temps pour guérir. Il est donc plus judicieux que je me retire de la vie politique», a-t-il confié. Son départ n’est donc pas lié à celui de ses deux collègues, Denis de la Reussille et Miguel Perez. S’il doit mettre fin à son mandat prématurément, Claude Dubois tire tout de même un bilan positif des huit années qu’il a passées au sein du Conseil communal et s’en va «avec le sentiment du devoir accompli».