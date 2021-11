Pass sanitaire en France - Paris va «obliger» les plus de 65 ans à prendre une dose de rappel

Coronavirus : Paris fait campagne pour le rappel

À la télévision, ce mardi soir, le président français, Emmanuel Macron, a expliqué que les 50-64 ans recevront très vite une troisième dose de vaccin contre le Covid-19.

Plus de 65 ans: pas de rappel, pas de pass

Emmanuel Macron a également précisé que la France va lier le maintien du pass sanitaire, le document nécessaire pour mener une vie normale au quotidien, à l’injection d’une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 pour les plus de 65 ans, tandis que les contaminations sont reparties à la hausse. «Une campagne de rappel a été lancée depuis la fin de l’été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles, il nous faut aujourd’hui l’accélérer», a martelé le chef de l’État. «À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d’un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire.»

Le président français n’a pas précisé si cette contrainte ne concernerait que les plus de 65 ans ou si elle s’étendrait aussi aux personnes à risque, comme les obèses et les diabétiques, même si elles sont plus jeunes. Depuis septembre, les plus âgés et les plus fragiles sont en effet éligibles à une dose de rappel de vaccin anti-Covid, le plus souvent une «troisième dose», à condition que leur vaccination remonte à plus de six mois.