Exploration spatiale : Troisième envol pour l’hélicoptère Ingenuity

Le petit hélicoptère de la NASA, Ingenuity, s’est envolé pour la troisième fois ce dimanche sur la Planète rouge. Il a effectué une pointe de vitesse à 7 km/h.

Le petit hélicoptère de la NASA, Ingenuity, a effectué dimanche un troisième vol sur Mars, se déplaçant plus loin et plus vite que lors de ses deux précédentes sorties, avec une pointe à 7 km/h, a annoncé l’agence spatiale américaine.