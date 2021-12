Vernier (GE) – Troisième incendie d’affilée au Lignon

La série noire se poursuit au Lignon. Alors que deux incendies s’étaient produits dans les nuits de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi, un feu a à nouveau frappé l’une des deux tours de la cité verniolane, jeudi en fin de soirée. De nombreux habitants ont été surpris par la fumée et ont dû être évacués. A 22h15, un premier appel, suivi de dix-neuf autres, signalait un départ de feu au 5 , avenue du Lignon . Le sinistre s’est déclaré dans les caves de l’allée.

Arrivés en six minutes sur place, les pompiers sont venus en nombre au vu de la typologie de l’incendie et du fait que c’était la troisième intervention de suite à cet endroit, détaille le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Sept véhicules et trente sapeurs professionnels ont été dépêchés sur place. Ils ont été appuyés par douze pompiers volontaires de Vernier, venus avec trois engins.

Trois allées enfumées

Une fois sur place , les hommes du feu ont constaté que la fumée avait envahi trois allées, qui ont été partiellement évacuées. Au total, trente habitants ont dû quitter leur logement, dont certains ont été cagoulés par les pompiers pour éviter les émanations. Parmi eux, un père de famille, âgé de 49 ans et vivant dans un appartement situé au 17e étage de la tour qui en compte vingt-huit. « Je ne m’attendais pas à ça, je regardais la télé, raconte-t-il. Il y a eu le feu mardi, hier soir et maintenant aujourd’hui. J’ai peur, oui, d’autant que ma mère vit avec nous. La sécurité ici n’est pas bonne. »

Un frère et sa soeur, logés au 18e étage, ont senti une odeur ressemblant « à un pétard » : « Je suis allé ouvrir la porte et c’était plein de fumée, c’était impressionnant, relate le jeune homme. Les pompiers nous ont évacués par l’allée d’à côté. Cela fait deux soirs qu’il y a un incendie, on s’est dit qu’un troisième était possible. On ressent une grosse fatigue. »