Suisse : Troisième mois de hausse consécutive du taux de chômage

Après avoir atteint son niveau le plus bas depuis vingt ans , fin 2022, le taux de chômage connaît désormais une tendance régulière à la hausse. Fin janvier, il était de 2,2% au niveau national, un peu plus que fin décembre (2,1%), fin novembre (2,0%) et fin octobre (1,9%). À la fin de l’année dernière, le secrétariat d’État à l’Économie disait d’ailleurs s’attendre à cette hausse. Le taux reste toutefois encore bas: il y a douze mois, fin janvier 2022, il était de 2,7%.

La hausse du taux de chômage concerne toutes les classes d’âge. Elle touche plus fortement la Suisse romande et le Tessin que la Suisse alémanique et proportionnellement plus les hommes que les femmes; les étrangers que les Suisses.