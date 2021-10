Motocyclisme – Troisième pole de suite pour «Pecco» Bagnaia

Le rouge était mis depuis le début de la journée, via la démonstration d’équilibrisme et d’efficacité de l’Australien Jack Miller. Son équipier, «Pecco» Bagnaia, vainqueur des deux derniers GP en date, peinait alors à comprendre comment il était possible de rouler aussi vite sur les bosses du circuit de COTA. Alors, lors de la quatrième séance d’essais libres, les deux collègues ont fait cause commune, Miller montrant la voie à Bagnaia. On était prêt pour les qualifications et là, sensation: «Pecco a montré qu’il était un immense champion, il est présent quand cela compte», avoue le team manager Ducati, Davide Tardozzi. Car c’est bien Bagnaia qui a mis tout le monde d’accord, battant Fabio Quartararo (Yamaha) et Marc Márquez (Honda). Miller? Déçu, puisque seulement dixième après avoir dominé jusque-là toute la journée.