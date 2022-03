E-sport  - Troisième sacre en Fortnite Champion Series pour le Britannique Hen 

Hen (photo) et Queasy empochent ainsi 300’000 dollars.

Le duo du Britannique Hen et du Serbe Queasy a remporté dimanche la grande finale des Fortnite Champion Series , après avoir dominé la seconde session du tournoi. En feu, Henrik «Hen» Mclean a signé une incroyable Victoire Royale en solo, lors de la dernière partie, pour graver le score de sa team à 319 points et 42 éliminations.

Une coupe de plus

Membre de la structure Guild Esports, fondée par le footballeur David Beckham, le Britannique décroche avec ce sacre son troisième titre en FNCS, après les finales de la 5e saison et la Grand Royale en novembre. Le podium est complété par le duo russo-ukrainien Kiryache et Stormyrite, ainsi que par la formation du Danois Th0masHD et du Slovène TaySon. La team du joueur alémanique Noah­reyli s’est quant à elle classé à la 23e position.