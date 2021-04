Universités romandes - Troisième session d’exas exigeante pour des étudiants fragilisés

Après un an de cours à distance et d’un quotidien pesant, les associations estudiantines demandent des assouplissements pour les examens de juin. Mais les rectorats n’annoncent aucune révolution.

Les questions devraient être plus réflexives, les échecs ne devraient pas pénaliser les étudiants, et cette année Covid ne devrait pas compter dans le nombre maximum d’années pour finir son cursus: voilà, pour une partie des étudiants, de quoi rendre la session d’examen plus acceptable après plus d’une année d’études bouleversée par la pandémie.

Ce n’est plus la surprise mais la durée qui pèse

Les contraintes techniques du début étant pour la plupart réglées, c’est maintenant l’isolement et la fragilité psychique du corps estudiantin qui inquiète les associations lausannoise (FAE) et neuchâteloise (FEN). Une étude interne à l’UNIGE révélait récemment que problèmes de sommeil, difficultés à se concentrer, tristesse et solitude sont courants désormais chez les étudiants. Avec en o u tre u n manque de perspectives professionnelles et donc de motivation, c’est la capacité à étudier qui en prend un coup. « Tous les jours se ressemblent. On n'a plus envie de se lever le matin pour étudier , plus d’interactions sociales ni de programme pour prendre conscience du temps qui passe », raconte par exemple Gaëlle Valterio, étudiante en droit à l'UNIL.

Pour cette troisième session particulière, des adaptations sont déjà prévues; certains examens pourront être réorganisés en présentiel, et l’U NINE ouvre la possibilité de venir sur place pour passer les examens qui se tiennent en ligne. Comme l’Université de Fribourg, celle de Neuchâtel renonce d’ailleurs à des examens en présentiel obligatoire, pour ne pas ajouter de stress à des étudiants dont ce seraient les premiers .

Peu de chance d’obtenir une troisième tentative

Mais plusieurs demandes estudiantines restent en souffrance. La première concerne une prolongation d’un an de la durée maximale des études; la seconde, baptisée «tentative zéro», consiste à ne pas comptabiliser un éventuel échec dans les deux essais admis à un examen avant un échec définitif - mesure partiellement appliquée à la session de juin 2020. A Neuchâtel, cette question, qui de guerre l a sse ne fait même plus partie des revendications officielles, a même été portée aux plus hauts degrés de la politique, via une motion populaire transformée en recommandation votée par le Grand C onseil en février . Le Conseil d’Etat a six mois pour y répondre, soit trop pour garantir u ne influence sur la session à venir.

«Je comprends la fragilité des étudiants, répond Monica Maire-Hefti, ministre neuchâteloise de la F ormation. Mais la loi est très claire: c’est à l’Université, et non au gouvernement, de régler ces questions. Je ne vais pas m'immiscer dans le travail du rectorat concernant l’organisation des examens. Nous lui avons demandé les chiffres, qui sont clairs: le taux d’échec n’est pas plus élevé que par le passé. Avec tous les accompagnements techniques et psychologiques qui ont été mis en place, je pense que la situation est correcte.» A Lausanne, le raisonnement est différent mais la conclusion est la même: «Le risque, c’est que les effectifs soient surchargés l’année prochaine, ce qui prétériterait la qualité des enseignements futurs», explique Géraldine Falbriard, porte-parole de l’U NIL .