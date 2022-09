Cyclisme : Troisième succès pour Carapaz, Evenepoel près du but

L’Équatorien Richard Carapaz a remporté en solitaire son troisième succès sur le Tour d’Espagne 2022, samedi entre Moralzarzal et le col de Navacerrada, alors que le Belge Remco Evenepoel n’est plus qu’à une étape de sa première victoire dans un grand Tour.

Evenepoel, 44 ans après de Muynck

À 29 ans, le champion olympique rafle une troisième victoire, après ses succès sur les 12e et 14e étapes, et s’assure définitivement le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Les Suisses Sébastien Reichenbach et Gino Mäder ont terminé ensemble dans un groupe de six coureurs cette 20e étape (26e et 27e) à 4’49’’ de Carapaz. Fabien Lienhard a, lui, fini au 124e rang, à 31’58’’ du vainqueur. Au général, le meilleur Helvète reste Gino Mäder, 20e à 51’53’’ d’Evenepoel. Reichenbach est 24e, à 1h01’07’’ et Lienhard 122e, à 4h54’07’’.