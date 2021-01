Au classement général d'un des moments les plus attendus de la saison de saut à skis, celui qui a ramené l'or sur les deux tremplins olympiques de Sotchi en 2014 et sur le grand à Pyeongchang quatre ans plus tard a largué toute la concurrence loin derrière lui. Geiger est à un peu moins de 50 longueurs et Dawid Kubacki (Pol) a terminé sur la troisième marche du podium à 52,8 points. Dire que la Pologne a remporté quatre des cinq dernières Tournées...