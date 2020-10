L’autoroute sera fermée à la circulation routière entre les jonctions de Genève-Aéroport et du Grand-Saconnex (GE), de 22h jeudi à 5h30 vendredi. La tranchée couverte située sous la Halle 6 de Palexpo fera l’objet de travaux de nettoyage. Une déviation sera mise en place: le trafic en direction de Lausanne sera redirigé sur la contre-route François-Peyrot et celui en direction de la France sera redirigé via la contre-route des Batailleux. Aucune jonction ne sera fermée pendant cette nuit, précise l’Office fédéral des routes.