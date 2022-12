Basketball : Trop anxieux, un joueur de NBA annonce sa retraite à 22 ans

Après une brillante carrière universitaire à Stanford, Terry n’a disputé que treize matches de NBA, onze pour les Mavericks et deux pour les Memphis Grizzlies la saison passée. Il avait pris une longue période de repos lors de sa première saison à Dallas pour raisons personnelles et avait été libéré du camp d’entraînement de pré-saison l’an dernier.

«Message très émouvant»

«Bien que j’aie accompli des choses incroyables, amassé des souvenirs inoubliables et noué des amitiés pour la vie... j’ai aussi vécu les moments les plus sombres de mon existence. Au point qu’au lieu de me construire, cela a commencé à me détruire», continue Terry.