Cardi B

«Trop c’est trop! Qu’est-ce qu’il vous faut? Une guerre civile?»

La rappeuse américaine soutient les violentes manifestations survenues à Minneapolis en réaction à la mort de George Floyd, l’Afro-Américain tué lors de son arrestation lundi soir.



Cardi B a déclaré sur Twitter qu’il était temps d’agir pour dénoncer les violences policières à motif racial qui ont lieu aux États-Unis. «Trop de marches pacifiques, trop de hashtags et aucune solution! Les gens n’ont plus d’autre choix », a continué la rappeuse. En début de semaine, la star avait déjà réagi violemment aux événements, écrivant: «Trop c’est trop! Qu’est-ce qu’il vous faut? Une guerre civile? Un nouveau président? Des émeutes? Je suis épuisée. Ce pays est épuisé. Vous ne faites pas peur aux gens quand vous faites ça, ça montre juste combien vous êtes lâches! Et désormais l’Amérique n’est vraiment plus la terre de la liberté!»