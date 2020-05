États-Unis

Trop confiant, un journaliste passe à la télé en caleçon

Pensant que la caméra ne serait braquée que sur le haut de son corps, un reporter de la chaîne ABC a cru qu’il serait suffisant de ne porter que le haut de son costume lors de son duplex. Erreur.

Will Reeve, journaliste pour la chaîne américaine ABC, en a fait la douloureuse expérience mardi, raconte Mashable . Le jeune homme, qui intervenait lors de la célèbre émission «Good Morning America», a pensé qu’il serait suffisant de ne porter que le haut de son costume. Le problème, c’est qu’il avait visiblement mal jaugé l’angle de la caméra, et que son caleçon était visible à l’écran.

Beau joueur, l’intéressé a lui-même partagé sa mésaventure sur Twitter. Et quand un journaliste de BuzzFeed News l’a contacté pour récolter sa réaction, Will Reeve lui a répondu: «Laissez-moi m’habiller, et je vous réponds bientôt.»