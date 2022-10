Trop d’absentéisme, moins de bus TPG aux heures de pointe

Genève : Trop d’absentéisme, moins de bus TPG à l’heure de pointe

Entre 6 heures et 9 heures du matin, trois véhicules en moins qu’actuellement circuleront sur la ligne de trolleybus 3.

Les TPG vont supprimer certaines courses aux heures de pointes sur quatorze lignes urbaines de bus et de trolleybus, dès le lundi 31 octobre. La régie publique explique ce vendredi, avoir pris cette décision pour faire face au manque de personnel de conduite. En effet, ce dernier affiche un taux d’absentéisme supérieur aux projections depuis le début de l’été. «L’origine de cette vague d’absences (…) n’est pas clairement établie. Aucune cause unique ou évidente n’est ressortie des analyses effectuées.» Une entreprise de conseil a été mandatée pour percer le mystère.

Concrètement, les lignes de bus 1, 5, 8, 9, 11, 22, 23, 25 et les lignes de trolleybus 2, 3, 6, 7, 10 et 19 sont concernées. Les TPG donnent un exemple de mise en œuvre de cette réduction de l’offre avec la ligne 3, qui relie le Grand-Saconnex à Champel: trois véhicules de moins qu’actuellement y seront affectés entre 6 heures et 9 heures du matin. «Une vingtaine de courses seront cependant disponibles durant ce laps de temps.» La mesure, qui correspond à une réduction de l’offre de 3%, sera réévaluée le 11 décembre.