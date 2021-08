Fractures en série : Trop dangereux, le grand huit le plus rapide du monde doit fermer

Dos brisés, nuques meurtries et autres blessures: l’attraction phare d’un parc japonais, en fonction depuis 2001, n’accueillera plus de visiteurs jusqu’à nouvel avis.

C’est une sacrée douche froide pour le Fuji-Q Highland Park. Ce parc d’attractions situé à Fujiyoshida, au pied du mont Fuji, a été contraint de suspendre l’activité de son manège phare en raison de sa dangerosité. Présenté comme le grand huit le plus rapide du monde, le «Do-Dodonpa» atteint 180 km/h en 1,56 seconde. Une performance qui n’est pas sans risque: depuis le mois de décembre, au moins six visiteurs ont subi des fractures en tentant l’expérience. Quatre d’entre eux ont assuré s’être brisé le dos ou le cou, a expliqué un porte-parole du parc à VICE .

Le «Do-Dodonpa» a été mis en service en 2001, et aucun problème de ce type n’avait été signalé jusqu’à récemment. En 2017, le manège avait même été amélioré afin de faire passer sa vitesse de 172 à 180 km/h. Selon les premières constatations, aucun problème technique n’a été décelé sur l’attraction. Le constructeur, Sansei Technologies, a présenté ses excuses aux personnes concernées, mais ignore pour l’heure ce qui a pu provoquer leurs blessures.

Professeur d’architecture à l’Université Nihon et spécialiste de la conception des montagnes russes, Naoya Miyasato a sa petite idée sur la question. L’expert estime qu’une position non réglementaire du visiteur lors du départ du wagon ainsi qu’une mauvaise préparation à la violente accélération du manège peuvent être en cause. Notons que la soudaine accélération imposée aux visiteurs est comparable au lancement d’une fusée. «Si un occupant ne peut pas y résister, il se blesse», explique le spécialiste.