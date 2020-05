Bâle

Trop de chevreuils squattent le cimetière

Ces animaux prolifèrent et causent chaque année d’importants dégâts aux tombes. Pour régler le problème, les responsables veulent limiter la population en tirant quelques mâles isolés.

Avec ses 54 hectares, le cimetière de Bâle est le plus grand de Suisse . Comme il est situé juste à côté d’une forêt, plusieurs chevreuils y ont élu leur domicile, rapportait à la fin de la semaine dernière la télévision alémanique SRF. Pour ces animaux, ce lieu est un véritable paradis sur terre. Ils disposent quasi quotidiennement de fleurs fraîches à manger sur les tombes. Cerise sur le gâteau: personne ne les dérange, puisque les chiens, les voitures et les cyclistes sont interdits dans l’enceinte. Emanuel Trueb, qui dirige la jardinerie municipale, précise aussi que les animaux n’ont pas peur des humains: «Les chevreuils se multiplient d’année en année et sont très calmes vis-à-vis des visiteurs.» Selon lui, la population est passée de 15 à 25 animaux au cours des dernières années.