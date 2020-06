Union européens

Trop de citoyens menacés par l’air qu’ils respirent

Un récent rapport révèle que la grande majorité des pays de l’UE sont loin des objectifs qu’ils s’étaient fixés pour réduire la pollution et les émissions atmosphériques.

La plupart des pays de l'UE risquent de ne pas respecter leurs engagements de réduction d'émissions de gaz polluant d'ici 2030, avertit la Commission européenne dans un rapport publié vendredi. Ils sont appelés à prendre des mesures plus efficaces.

«Des mesures plus efficaces sont nécessaires pour réduire la pollution dans de nombreux États membres et pour lutter contre les émissions atmosphériques dans tous les secteurs, y compris ceux de l'agriculture, des transports et de l'énergie», ajoute-t-il.