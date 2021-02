Belgique : Trop de divorces dans «Mariés au premier regard»

La chaîne belge RTL TVI a demandé aux producteurs de l’émission de revoir leur copie afin que les unions célébrées tiennent sur la durée.

La chaîne a donc décidé de prendre des mesures et a demandé à la production de l’émission de faire en sorte que les hommes et les femmes du programme ne se séparent pas à peine leur «oui» prononcé devant le maire. Selon «Télé Pro», le questionnaire de test de compatibilité a été réexaminé et devrait donner de meilleurs résultats pour la 4e saison qui démarre le 14 février 2021.