Vaud: Trop de doutes: l’ex-cadre de l’EHL a été blanchi des accusations de viol

L’ancien cadre de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) jugé cette semaine à Vevey pour viol et abus de détresse sur une étudiante a été acquitté ce jeudi. Faute de preuves et de témoins, l’affaire devait être jugée «parole contre parole». Or les deux récits ont paru «aussi crédibles l’un que l’autre» aux yeux du juge Nicolas Monod et de sa Cour, et aucun élément factuel n’a permis de les départager. Un doute «insurmontable» a donc conduit le tribunal à acquitter l’accusé.