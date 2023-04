Sport: Trop de filles se détournent du sport à cause des tenues

Et si les adolescentes décidaient de lâcher le sport à cause des tenues vestimentaires? C’est l’hypothèse avancée par Tess Howard, l’auteure d’une étude parue jeudi dans la revue «Sport, Education and Society.» La hockeyeuse anglaise s’intéresse au rôle des uniformes dans la pratique du sport. Trop révélateurs au moment compliqué de la puberté, peu pratiques pour peu que l’on ait une poitrine ou des fesses marquées: les uniformes diffèrent même selon le genre de l’athlète - les filles ont droit à une jupe, les garçons à des shorts.