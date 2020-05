Suisse

Trop de frites tue la frite

Comme les restaurants et fast-foods sont restés fermés ces dernières semaines, les producteurs se retrouvent avec de grosses quantités de pommes frites invendues. Le secteur souhaite lancer un appel pour inciter les Suisses à en manger davantage.

Or comme dans de nombreux autres secteurs, le confinement est venu tout chambouler. Les restaurants et les fast-foods étant restés fermés ces dernières semaines, la demande en frites a fortement chuté. Désormais, les producteurs ne savent plus quoi faire de leurs stocks. «La situation est vraiment particulière. Les chambres froides des producteurs sont pleines à craquer», confirme Ruedi Fischer, président de l’Union suisse des producteurs des pommes de terre (USPPT).

Consommées à l’extérieur

Selon lui, les plus grands clients en termes de frites sont les restaurants, les fast-foods, les cantines et les stations de ski. Or tous ont dû fermer mi-mars pour éviter la propagation du coronavirus. «Rien que McDonald’s consomme au minimum 20’000 tonnes de pommes de terre par année.» L’annulation des festivals, des fêtes de village et la fermeture des piscines contribuent elles aussi au surplus de frites, ajoute Ruedi Fischer.