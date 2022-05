Genève : Trop de gluten dans le «sans gluten» artisanal

L’Etat a contrôlé plus de 200 produits annoncés sans gluten. Les denrées industrielles en étaient bien exemptes. En revanche, 16% des aliments artisanaux en contenaient.

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a contrôlé plus de 200 produits alimentaires industriels et artisanaux étiquetés «sans gluten». Résultat: la totalité des 127 denrées industrielles préemballées étaient bien exemptes de gluten. En revanche, 16 des 102 aliments artisanaux contenaient des niveaux de gluten supérieurs au seuil légal de 20 mg/kg. Dans cinq cas, les quantités mesurées dépassaient 1000 mg/kg, soit plus de 50 fois la valeur autorisée.