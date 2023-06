Parlement: «Trop de lacunes» compliquent encore l’accès à l’avortement 

Le second texte, déposé par les conseillères nationales Léonore Porchet (Vert·e·s/VD) et Melanie Mettler (PVL/BE) charge le gouvernement d’examiner la manière dont l’accès à l’IVG et sa prise en charge fonctionnent concrètement en Suisse. Il devrait donc lister les obstacles existants et les mesures nécessaires y faire face.