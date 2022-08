Neuchâtel : Trop de monde autour des ambulanciers

Une curiosité morbide à laquelle les policiers sont de plus en plus confrontés, note le porte-parole de la police neuchâteloise, qui ne voit d’autre solution que de «vivre avec». «On peut le répéter à l’infini: il faut d’abord donner l’alerte, aider si l’on peut et, enfin, ne pas entraver les secours. Ça semble une évidence pour beaucoup. Mais, une fois confrontés à une urgence, les gens l’oublient et sortent leur téléphone», constate Georges-André Lozouet.