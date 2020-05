Pollution

Trop de pesticides dans l’eau potable

Un laboratoire a analysé des échantillons provenant de dix communes du Mittelland. Neuf d’entre eux présentaient des taux de pesticides trop élevés.

De quoi couper la soif: l’eau potable du petit village de Kappelen (BE), situé dans le Seeland, est beaucoup trop chargée en chlorotalonil, un pesticide interdit en Suisse et soupçonné d’être dangereux pour la santé. Des analyses effectuées par l’émission «Rundschau» de la télévision alémanique SRF révèlent qu’avec 2,2 microgrammes, le seuil limite autorisé de 0,1 microgramme par litre est largement dépassé. Les analyses ont été effectuées au mois de janvier. Les échantillons proviennent de l’eau qui sort du robinet. Dans neuf des dix communes testées, ce même seuil limite a été dépassé, notamment à Neuendorf (SO) et à Henschiken (AG).