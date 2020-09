Trois cas positifs au covid-19, deux chez des adultes et un chez un enfant, auront eu raison de la crèche de Serpentin à Plan-les-Ouates. La «Tribune de Genève» révèle que la structure a dû fermer ses portes pour une durée de quatre jours. Trois tests ont d’abord amené à la fermeture d’une unité, puis des tests aléatoires on conduit à la même décision, cette fois, pour trois groupes. Les collaborateurs ont ensuite été testés aux HUG et mis en quarantaine d’office durant 48 heures. Cet enchaînement a abouti à un manque d’encadrants et à la fermeture de l’espace de vie enfantine. D’après le quotidien, les parents se sont montrés compréhensifs.