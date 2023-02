Agriculture : Trop de réserves de cornichons, petits producteurs sur le carreau

N’en jetez plus! C’est le message de la société Reitzel, basée à Aigle (VD), aux producteurs de cucurbitacées de sa marque suisse «Hugo». Avec une année 2022 mirifique en raison d’une météo très favorable à cette culture, l’entreprise a mis en bocal près de deux fois le volume espéré, constituant ainsi des réserves plus importantes que les besoins, rapporte le quotidien vaudois «24 heures» jeudi. L’an dernier, elle a réceptionné 1400 tonnes de cornichons, alors qu’elle en attendait entre 700 et 1000.