Genève: Trop d’écoliers en difficulté se retrouvent chez le médecin

Les experts jugent qu’il y a un dépistage excessif des troubles du développement et rappellent que chaque enfant évolue à un rythme différent. Getty Images

Les médecins genevois sont unanimes: les consultations pour des difficultés scolaires explosent. «Depuis ces dix dernières années, les demandes ne cessent de croître, témoigne la neuropédiatre Virginie Chaves-Vischer. Avant, elles représentaient un tiers des patients, aujourd’hui c’est deux tiers. Or beaucoup ne relèvent pas du médical, et ça génère une liste d’attente très importante.»

Inquiets de la situation, le Centre de médecin de premier recours et la Société genevoise de pédiatrie (SGP) ont convié les candidats au Grand Conseil et au Conseil d’État à une table ronde le 26 avril pour en discuter.

Le médical: une échappatoire

«On a l’impression qu’au niveau de l’enseignement c’est parfois difficile et que le médical apparaît comme une solution pour soulager, analyse le pédiatre Jean-Yves Corajod, coprésident de la SGP. Beaucoup d’enfants qui arrivent chez nous pourraient être accompagnés par l’école et n’ont pas besoin d’entrer dans un parcours médicalisé.» Selon Virginie Chaves-Vischer, la question qui se pose est alors: «Qu’est-ce que l’école peut offrir de plus aux enfants qui ont des difficultés scolaires, mais pas de troubles?»

«On a fait beaucoup d’efforts pour essayer de dépister de manière précoce les troubles du développement (dyslexie, dysphasie, trouble du déficit de l’attention, etc.). Mais on a péché par excès de zèle, estime la spécialiste. Désormais, il y a un dépistage excessif. Dès que quelque chose n’est pas conforme, on veut mettre un mot dessus. Or il y a une diversité dans le développement de l’enfant. Chacun évolue à un rythme différent. Il faut revenir à un peu plus de lenteur.»

Pour son confrère, ça passe par une sensibilisation. «Il faut rassurer les enseignants et leur expliquer qu’il est nécessaire d’être patients. Idem pour les parents. Nous devons revaloriser leur rôle et les accompagner dans ces moments de questionnement.»

Développer une collaboration Une des pistes envisagées par les experts est de développer une collaboration avec l’école. «Les parents viennent nous voir en disant: «À l’école, ça ne va pas.» Mais pour pouvoir les aider nous devons connaître la situation, souligne le responsable de la SGP. C’est pourquoi nous aimerions créer un réseau entre les médecins et les établissements scolaires.» Une étude de terrain pour mieux comprendre le phénomène et y apporter une réponse ciblée serait également la bienvenue. Lors de la rencontre le 26 avril, les praticiens comptent également aborder les thématiques de la prévention et de la décarbonation.

Hausse des élèves dans l’enseignement spécialisé

À Genève, dans un rapport du Conseil d’État publié en janvier, le gouvernement fait état d’une hausse du nombre d’élèves dans l’enseignement spécialisé. «Un constat, qui vaut aussi dans les cantons voisins, relève-t-il, avec 19% d’enfants en plus entre 2019 et 2021, dans le canton de Vaud.» Au bout du lac, l’augmentation s’élève à 20% entre 2016 et 2022.

Capture d’écran, rapport du Conseil d’État de janvier 2023 sur l’école inclusive.