Trop difficile d’accès, le resto du Grand-Sommartel va fermer

Malgré une clientèle fidèle, les gérants de l’auberge du Grand-Sommartel, à La Sagne (NE), jettent l’éponge. Ils quitteront cet établissement dans une année, après y avoir passé dix ans. Le problème vient de la route menant au restaurant qui est totalement défoncée. Le dernier goudronnage complet de cet accès remonte à 1960, relate le site d’«Arcinfo». Et aujourd’hui, personne ne veut financer les travaux pour la remettre en état, estimés entre 400’000 et 500’000 francs.

«En quinze jours, six clients ont été victimes de crevaison», a confié Baptiste Jobin au quotidien neuchâtelois. Avant d’ajouter qu’un groupe avait dû annuler sa réservation au restaurant, le chauffeur du car qui les transportait ayant refusé de s’y rendre. Le problème, c’est que seul un tronçon de cette chaussée problématique est sur le territoire de la commune de La Sagne: sur 3,15 km, elle en possède 850 mètres tandis que le Canton de Neuchâtel en détient 680 mètres. Le reste est situé sur des propriétés privées. Et au moment de savoir qui doit financer la réfection de cette route, chacun se renvoie la balle. En plus, la commune a averti les restaurateurs qu’elle n’engagerait plus de frais pour déneiger la route l’hiver après 18h. Un coup de massue supplémentaire qui a fini de convaincre les gérants du Grand-Sommartel de tourner la page…