Hockey sur glace – Trop fort pour Genève, Fribourg est indétrônable

Matthias Rossi échappe à Sami Vatanen. Estelle Vagne/freshfocus

Avec deux équipes en forme olympique, le coup d’envoi ne pouvait être donné par quelqu’un d’autre que Mathilde Gremaud. Rentrée dorée et bronzée de Pékin, la Gruérienne a lâché le premier puck du derby entre Fribourg et Genève. Dans une ambiance de carnaval. ce sont pourtant les Aigles qui ont allumé le premier pétard. Après un départ pied au plancher de Gottéron, les Genevois ont cassé l’ambiance contre le cours du jeu. Une fois n’est pas coutume, Marco Maurer a réussi une passe lumineuse pour lancer Tyler dans le dos de la défense fribourgeoise. Tir imparable du No 95 et gros coup de froid dans une BCF Arena qui, pleine comme un oeuf et qui avait rendu, avant le début du match, un bel hommage au supporter décédé mercredi lors du derby contre LHC.

Dominés dans tous les secteurs de jeu, les Aigles pouvaient vraiment s’estimer très bien payés. Le coffre-fort mis en place par Jan Cadieux a longtemps semblé inviolable. Un tiers, presque deux. Mais à force de plier devant un Gauthier Descloux impeccable, tout a fini par voler en éclat. Et plutôt quatre fois qu’une. En 2 minutes et 43 secondes, Fribourg a fait exploser une équipe genevoise étonnamment passive. Diaz, Walser, Desharnais et Rossi ont enquillé les buts. Une vague pour les uns, un naufrage pour les autres. Mis dans les cordes par un leader qui n’a jamais semblé aussi bien dans ses patins, Genève a une fois encore été ridiculisé lors d’un match de boxe improvisé. Après la leçon donnée par Andres Ambühl à Tanner Richard mardi, c’est cette fois Dave Sutter qui mis les poings sur les i en distillant un uppercut à la mâchoire pourtant solide du défenseur genevois.

Cet épisode qui aurait pu sembler anodin a quelque peu fait sortir les Fribourgeois de leur match jusque-là parfait. Genève en a donc profité pour opérer un retour hautement improbable. C’est Noah Rod, en supériorité numérique, qui a redonné du souffle à son équipe. Une réussite suivie quelques minutes plus tard par celle de Tanner Richard. Les Aigles ont ensuite bénéficié de deux minutes de double supériorité numérique. Mais les leaders du bout du lac ont totalement failli, ne parvenant même pas à inquiéter un Reto Berra par ailleurs impeccable.

Et alors que Genève pouvait encore y croire, une incroyable erreur de banc a plié l’affaire lorsque Jan Cadieux a envoyé un sixième avant même que Gauthier Descloux ne quitte son but. Pénalisé pour surnombre, les Aigles ont ensuite encaissé un cinquième but signé Desharnais.