Tae-min doit quitter l’orchestre de l’armée

Star de la K-pop : Trop fragile pour jouer dans l’orchestre de l’armée

L’artiste sud-coréen Lee Tae-min, membre des groupes SHINee et SuperM, terminera son devoir militaire dans la fonction publique.

Dans la K-pop, Lee Tae-min a déjà une très longue carrière derrière lui puisqu’il est entré dans le boys band SHINee en 2008. Ce n’est pas tout. Le Sud-coréen a également fait parler de lui en solo et a été recruté pour faire partie du supergroupe monté par SM Entertainment, SuperM. Lorsque l’on connaît la pression qui pèse au quotidien sur les épaules des artistes de K-pop, qui pousse d’ailleurs certains à commettre l’irréparable , on peut raisonnablement penser que pour Lee Tae-min, passer les 18 mois de son service militaire obligatoire au sein de l’orchestre de l’armée allait être une balade de santé. Ce n’est pas le cas.

«Le 14 janvier 2022, Tae-min a été transféré de la fanfare militaire au service public. Depuis son entrée en service, il a été soigné et conseillé pour des symptômes de dépression et de crises de panique, dont il avait déjà souffert par le passé. Ces symptômes se sont récemment aggravés. Il accomplira désormais son devoir en tant que travailleur social», a communiqué le label SM Entertainment, propos relayés par The News International.