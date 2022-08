US Open: Trop juste face à Shapovalov, Hüsler continue d’apprendre

Avec un zeste de réalisme supplémentaire – on pense notamment à cette balle de break non convertie au filet à 4-3 en sa faveur dans le 2e set alors qu’il avait déjà gagné le 1er –, le tout frais demi-finaliste à Winston Salem aurait peut-être fait douter un peu plus Denis Shapovalov (21e). Mais sur le jeu suivant, Hüsler a de nouveau manqué de réussite dans le petit jeu et a définitivement lancé le Canadien après une double faute.