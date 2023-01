Trop longtemps étouffés, des abus sexuel agitent le Tessin

Le renouvellement en bloc du comité d'Unitas. C'est ce qu'a exigé mercredi le gouvernement tessinois de l'association qui aide les personnes malvoyantes. C'est ce que réclamait depuis mars dernier une trentaine de bénéficiaires et collaborateurs d'Unitas. Car pendant 25 ans, des membres du comité, dont certains encore en poste, auraient couvert un haut dirigeant qui se serait rendu coupable de harcèlement et d'abus sexuels.

L’action des élus et des médias

Le dossier est d'autant plus épineux que le présumé abuseur fait partie d'une famille influente politiquement. En plus, le conseiller d'Etat socialiste Manuele Bertoli, avant d'être élu en 2011, a dirigé Unitas pendant dix ans. Le tout quelques mois avant les élections cantonales du 2 avril.

Outre la demande de démission du comité d'Unitas, le Conseil d'Etat a révélé mercredi certains éléments clés de l'audit du DSS. Il a notamment indiqué que 17 témoignages ont confirmé que des abus ont été commis pendant plus de 25 ans. Et que certains ont été dûment signalés aux responsables d'Unitas entre 2018 et 2020. Dans un communiqué, le comité d'Unitas a réagi se disant «stupéfait de la soudaine volte-face du gouvernement».

«Justice rendue, mais partiellement»

«Nous sommes contents qu'en partie, justice ait été faite pour les victimes», affirme Antonella Bertolini, collaboratrice chez Unitas et membre du comité qui soutient les victimes. L'audit ne leur a pas été présenté comme on leur avait promis, souligne-t-elle. «Cet homme, influent au-delà du Tessin, a fait la pluie et le beau temps pendant 25 ans. Ça a pris un an avant que l'on soit entendu», regrette-elle, estimant que la pression médiatique et politique a certainement influencé le Conseil d'Etat.