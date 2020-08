Le premier week-end de travaux d’envergure entre Vevey et Lausanne a démarré de façon plutôt singulière. Les CFF avaient pourtant tout prévu: des bus de remplacement circulent pour les trains régionaux qui desservent les stations en Lavaux, et les trains directs circulent via Puidoux-Chexbres, Palézieux puis Lausanne plutôt que par le bord du lac.

Et c’est là que s’est produit le couac. Plutôt que longer les rives, les convois doivent monter à travers les vignes. «Notre train s’est arrêté en pleine montée, raconte un lecteur à bord. La contrôleuse nous a ensuite annoncé que nous étions trop lourds pour monter…» Après environ une demi-heure immobile, le train a été contraint de faire demi-tour et de redescendre à Vevey.

«C’est sans doute un problème de configuration», dit notre lecteur. Le convoi, qui est composé des wagons habituels des Interregio 90 qui circulent entre Brig et Genève-Aéroport, est en effet bien différent et plus imposant que ceux qui roulent habituellement entre Vevey et Puidoux-Chexbres.