Argovie : Trop paresseux, il falsifie des rapports de contrôles

Un spécialiste en radio protection de la centrale de Leibstadt a été condamné pour avoir triché sur des rapports de contrôles. Fort heureusement sans risque pour la sécurité nucléaire.

Un spécialiste en radioprotection de la centrale nucléaire de Leibstadt avait pour mission de contrôler les appareils de mesure des radiations utilisés pour vérifier des conteneurs avant leur transport vers le dépôt de déchets de Würenlingen (AG). Or, cet employé a omis trois contrôles semestriels et a falsifié plus de 200 procès-verbaux. Il y a inscrit des chiffres fantaisistes sur les listes de contrôle.

L’employé indélicat a été condamné par le Ministère public de la Confédération, via ordonnance pénale, rapporte la «Schweiz am Wochenende.» Il a enfreint l’obligation de contrôle et de documentation conformément à la loi sur l’énergie nucléaire. Il écope d’une amende de 3000 francs et doit s’acquitter des frais de procédure s’élevant à 1000 francs.