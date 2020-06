Camps en Grèce

Trop peu de réfugiés admis en Suisse: Berne prié d’agir

Plus de 50'000 personnes et 132 organisations plaident encore pour l'admission immédiate en Suisse d’un important contingent en provenance des camps des îles grecques.

Amesty International, évacuer maintenant et le réseau de la Charte de la migration ont déposé ensemble leur pétition et leur appel mardi à Berne.

Les gens vivent dans la promiscuité: les conditions d'hygiène et de salubrité ne permettent pas une protection suffisante en matière de santé. Les soins médicaux sont insuffisants comme l’accès à l’eau et à un logement. Le confinement total a rendu l'accès à la nourriture plus difficile. Et cela a engendré une augmentation de la violence.