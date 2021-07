Genève - Trop proche des trolleys, l’écopoint tarde à ouvrir

«Cela fait six mois que les travaux de l’écopoint à côté de chez moi sont terminés, mais qu’on ne peut pas l’utiliser, peste un habitant de la rue Hoffmann, dans le quartier de la Servette. Mes voisins et moi sommes obligés d’aller beaucoup plus loin pour trier nos déchets.» Sur le cliché envoyé par le lecteur, on voit des bennes plastifiées et des barrières empêchant l’utilisation de l’infrastructure. La Ville de Genève, responsable de l’écopoint, confirme qu’il n’a pas encore été mis en service. «Mais il n’a été achevé que fin mai», précise Anaïs Balabazan, porte-parole du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité.