Etats-Unis: Trop progressiste, le procureur de San Francisco est à son tour destitué

États-Unis : Trop progressiste, le procureur de San Francisco est à son tour destitué

Il a attaqué un policier pour homicide, libéré un homme emprisonné à tort. Il refusait de juger les ados comme des adultes. Comme ses collègues de Los Angeles ou Chicago, Chesa Boudin a été éjecté.

Chesa Boudin, jeune avocat militant élu procureur de San Francisco en 2019, a perdu, mardi, un «vote de destitution», car jugé trop progressiste, même pour cette ville très à gauche. Il était notamment combattu par les conservateurs et les policiers.«On n’a pas donné aux électeurs l’opportunité de choisir entre des réformes de la justice pénale et quelque chose d’autre. On leur a donné l’opportunité de faire entendre leurs frustrations et leur indignation, et ils s’en sont saisis», a-t-il commenté à l’issue du vote.