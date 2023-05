NBA: Trop provocateur, Dillon Brooks n’est pas conservé par Memphis

C’est bien connu, le trash-talking, ou provocation verbale, est bien connu dans le sport, et encore plus en NBA. Dillon Brooks fait partie des adeptes de cette pratique mais son petit jeu s’est retourné contre lui.

En 2023, l’arrière avait déclaré dans une interview que LeBron James était «vieux» et qu’il «ne respecte personne tant qu’on ne lui a pas mis 40 points sur la tête». Quelques semaines plus tard, Memphis s’est fait éliminer au premier tour des play-off par les Lakers en six rencontres, avec un sec et sonnant 125-85 pour boucler la série. Ce qui a valu plusieurs moqueries à Dillon Brooks à travers la ligue.